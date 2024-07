Superman il regista di Twisters | David Corenswet è perfetto come supereroe

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024)stava girandodurante le audizioni pere ilLee Iaac Chung ha spiegato perché era convinto che sarebbe stato. Ildi, Lee Isaac Chung, ha commentato la scelta diper il ruolo di. Nel disaster movie in arrivo nei cinema, l'attore ha la parte di Scott, un membro del team guidato da Javi, il personaggio affidato ad Anthony Ramos. Il commento delIntervistato dal podcast Inside Total Film, il filmmaker ha spiegato: "Lui ha una presenza così imponente, grande e straordinaria, ma c'è inoltre questa purezza genuina in lui, in un modo strano, che sembra davvero adatta a". Chung, parlando di, ha aggiunto: "Mi ricordo quando è tornato dalle audizioni