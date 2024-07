Specchia | Anguissa? Conte metterà a lucido tutti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) Paolo, allenatore, è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Lindstrom? Ha dato una brutta impressione in questa stagione che ha fatto a cazzotti con ciò che si diceva di lui. nelle poche apparizioni che ha fatto ha mostrato di essere spaventato ed irriconoscibile. E’ giusto cheapprofondisca il discorso Lindstrom,non è uno sciocco e sarebbe giusto dare la possibilità al danese di essere allenato da questo tecnico. Ricordo Lindstrom all’Eintracht e svariava su tutto il fronte d’attacco, era scevro da meccanismi precisi. Qui a Napoli l’ho visto spaesato, è stato uno che non ha saputo sposare la causa, cosa non proprio facile., forse gli chiederà di tagliarsi i capelli perchè pesano un sacco. Se fosse stato a Bari lo avrebbe chiesto.in rigaanche dal punto di vista fisico.