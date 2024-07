Sequestrati a Napoli 20 quintali di buste di plastica illegali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell'Unità operativa Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia locale ha sequestrato 20diin, in quanto prive dei requisiti di biodegradabilità e compostabilità. L'intervento, "grazie anche al rapporto di collaborazione con il consorzio di filiera Biorepack e l'associazione di categoria Assobioplastiche, a seguito di attività di indagine, è avvenuto in un magazzino di circa 10.000 mq utilizzato per il commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari, da un cittadino di nazionalità cinese", si legge in una nota. Al titolare dell'attività è stata comminata una sanzione di cinquemila euro. Immagine di repertorio