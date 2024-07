Senzatetto rapisce bambino di 4 anni al fastfood | la nonna disperata lancia l’allarme

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 16 luglio 2024) Unaè stata arrestata per aver rapito una bambina di soli 4, a denunciarla è lacon cui era al ristorante I residenti di Santa Monica sono in preda al terrore. Sono mesi ormai che la situazione per le strade della località californiana non sono serene come prima. Alcuni di questi si sono lamentati anche ai microfoni dei media locali: “Non è più quella di una volta“, dice uno. “Tutti sanno che Santa Monica non è più quella di tre o quattrofa. Ogni giorno succede qualcosa di nuovo” ha detto un altro a FOX 11. Ad aggravare la situazione è quanto avvenuto di recente nei pressi di un ristorante. Il dipartimento di polizia ha raccontato che qualche giorno fa unain preda al panico ha chiamato la polizia alle 12:11. Unaha rapito una bambina di 4(Pixabay) – Notizie.