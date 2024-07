Rai occupata libertà di stampa a rischio conflitti d’interessi | il report Ue che fa a pezzi il sistema dell’informazione in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) L’Unione europea fa ailinformativono. Non solo per i problemi storici della Rai, da tempo assoggettata alla politica e ora vittima di una “operazione di occupazione e spartizione” da parte della destra, ma anche per leggi allarmanti per ladi– come il famigerato decreto Cartabia – e per idi interessi degli editori privati. Le critiche sono contenute nel durissimo “Monitoraggio del pluralismonell’era digitale” giunto ieri in Vigilanza Rai e firmato dal Centre for media pluralism and media freedom, un organismo lanciato dall’Unione europea con il compito di monitorare lo stato dell’arte dell’editoria negli Stati membri. Inc’è di che preoccuparsi. Intanto per le condizioni della Rai.