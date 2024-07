Quando inizia Tilt il nuovo programma di Enrico Papi

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 16 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,, volto noto della televisione italiana, sta per fare il suo ritorno al timone di ungame show su Italia 1,– Tieni il tempo, in onda a partire dal 21 luglio. Dopo aver calcato i palcoscenici come opinionista e conduttore di programmi di successo come La pupa e il secchione e Scherzi a parte,si prepara a riportare il pubblico alle origini, puntando sulle sue radici di intrattenitore e sulla passione per la musica. A differenza dei suoi programmi precedenti,assicura chenon sarà intriso di nostalgia. Lo studio è descritto come moderno e innovativo, con un grande giradischi al centro che determina le sfide che le squadre dovranno affrontare. Questo elemento distintivo promette di aggiungere una nuova dimensione al game show, rendendolo fresco e contemporaneo.