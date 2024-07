Nuovi Eurofighter Tutti i dettagli dal Parlamento

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 luglio 2024) Arrivano novità dalcirca l’acquisto, proposto dal governo, di 24Typhoon (corredato dal supporto tecnico-logistico dell’intera flotta), già riportato da Formiche.net. È stato pubblicato, infatti, il dossier esplicativo scritto dal servizio studi della commissione Difesa della Camera dei deputati e dalla Commissione Affari esteri e difesa del Senato della Repubblica. In primis, si conferma ciò che era ampiamente preventivato: i 24velivoli ne sostituiranno (quasi) altrettanti della Tranche 1, entrata in servizio a inizio anni Duemila e prossima al fine vita (2028, secondo l’Aereonautica Militare). Questo si somma alla finalizzazione del pensionamento degli ultimi Tornado, prevista per il 2027. Si tratta, pertanto, di un investimento assolutamente vitale per la sicurezza del Paese e della Nato tutta.