Non c’è niente! | il festival del Lamento torna per lagnarci tutti insieme Tra gli ospiti Saverio Tommasi e la vincitrice di X Factor Sarafine

(Di martedì 16 luglio 2024) A Soveria Mannelli, paesino adagiato sulle pendici della pre-Sila catanzarese, è tutto pronto per la seconda edizione deldel, rassegna culturale che attorno al tema delrichiama da ogni parte d’Italia e della Calabria giornalisti, musicisti, artisti, scrittori, attivisti. “Non c’è” è la frase più pronunciata da queste parti, ilpiù ricorrente in questo angolo d’Italia. “NONC’È“, tutto attaccato come se fosse un sospiro unico, è il tema che DEDA, Associazione di promozione sociale che organizza il, ha scelto per l’edizione estiva 2024. “Nonc’è” da fare, “Nonc’è” per i giovani, “Nonc’è” in questo paese, “Nonc’è” in Calabria.