Madri – Una vita d’amore 2 | trame dei primi sei episodi della serie tv spagnola in uscita su Mediaset Infinity

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Per gli appassionatiè iniziato il conto alla rovescia: tra pochi giorni la piattaforma streaming del grupporenderà disponibili iseidelle a seconda stagione Le protagoniste diUnad'amore stanno per tornare pronte a commuovere gli spettatori italiani con le loro avvincenti storie di lotta quotidiana. Dal prossimo 17 luglio sulla piattaformasaranno disponibili iseidei tredici che compongono la seconda stagionecreata da Aitor Gabilondo e Joan Barbero. Sinossi di- Unad'amore 2 Dopo due mesi e mezzo dall'incidente, Elsa è ricoverata per anoressia, mentre sua madre Marian affronta anche la fibromialgia. La dottoressa Olivia Zavala è incinta e senza Simon, che ha una nuova relazione. Andy, reso aggressivo da un