Luglio al bar Movida Chiacchiere acqua e balli all’Ambrosini

(Di martedì 16 luglio 2024) Per ovviare al caldo torrido di questi giorni c’è chi si rifugia nei centri commerciali e chi nei centri civici. Gli affezionati del centro civico San Rocco si ritrovano al pomeriggio per passare qualche ora insieme in ambiente climatizzato e ingaggiare una sfida a carte tra scopa e burraco. "Molti dei nostri utenti – spiega Giuseppe Pagani, presidente Auser Monza San Rocco – d’estate tornano al paese d’origine, al sud, ma un gruppo di affezionati si tiene in contatto e mantiene tre o quattro tavoli a carte". Molto frequentato anche il centro aggregazione anziani di Cederna-Cantalupo (viale Sicilia 86), attivo anche ae agosto. Ci sono poi gli appuntamenti fissi di domenica con la musica da ballo e il mercoledì sera, con la pizzata. Adesso fervono i preparativi per ferragosto, festoni, menù e soprattutto prenotazione per il pranzo.