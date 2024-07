Lautaro Martinez ora la ciliegina sulla torta e un sogno! ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024)decisivo con l’Argentina in Copa America per la gioia dell’Inter. Dopo le vacanze la firma sul rinnovo e poi un grande obiettivo.ha finito una stagione pazzesca con tanto di vittoria del campionato con la maglia dell’Inter, di cui è stato il capocannoniere indiscusso, e ieri notte con la conquista della Copa America con l’Argentina da assoluto protagonista. Il Toro, con 5 reti, si è laureato miglior marcatore del torneo continentale, timbrando nella finalissima di Miami contro la Colombia. Ora le meritate vacanze e poi ad inizio agosto il rientro a Milano per firmare il rinnovo con la Beneamata da nove milioni di euro più bonus fino al 2029. Laper chiudere una stagione 2023-24 indimenticabile e per iniziare un’altra altrettanto importante.