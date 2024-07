Italia-Finlandia oggi in tv | canale orario e diretta streaming qualificazioni Europei femminili 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la sesta e ultima giornata delleagli. Le azzurre di Soncin sono giunte all’ultima curva di questo percorso di qualificazione e con una vittoria allo stadio Druso di Bolzano potranno essere certe di giocare la prossima rassegna continentale, agguantando il pass diretto. Discorso diverso, invece, con il pareggio, in cui bisognerà sperare in una contemporanea sconfitta della Norvegia per operare il sorpasso, mentre con una sconfitta sarebbe certo che la nostra Nazionale dovrà passare attraverso i temuti spareggi. Chi la spunterà? Si parte alle ore 19 di martedì 16 luglio. COME VEDEREIN TVsarà visibile intv su Rai Sport e insu Rai Play.