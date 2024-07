Invasione di voraci cavallette a Faenza | una nuova calamità minaccia i raccolti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024)(Ravenna), 16 luglio 2024 – Come se non bastassero i tanti problemi ancora legati all’alluvione di maggio dello scorso anno, il territorio faentino registra un’altra criticità. Da alcuni giorni, probabilmente per via delle temperature elevate e a causa della scarsa piovosità che ne hanno favorito la proliferazione massiva, nelle prime colline si registra l’disciami diche stanno divorando non solo le coltivazioni di erba medica, solitamente il ‘pasto’ preferito dall’insetto, ma anche la frutta in maturazione sugli alberi, in primis pesche, susine e albicocche tardive.