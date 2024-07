In Costiera Amalfitana c' è un ristorante dedicato agli innamorati con terrazza vista mare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 16 luglio 2024) Leggiamo sul sito che quando si trattò di scegliere il nome deldell'Hotel Margherita, in una giornata di fine aprile, in, al tramonto, con la brezza e i colori cangianti del cielo, Andrea Ferraioli e Suela Cimino, registi del progetto e coppia nel lavoro e nella vita, si trovarono a pensare : «L’amore è una follia, l’amore è il sogno, l’amore è la speranza. L’amore è dichiararsi, aspettare una risposta e pregare di poter direm’ama!!!» Ed ecco l'illuminazione: unsulin Costa d’Amalfi che diventasse «teatro naturale di una dichiarazione d’amore, di un fidanzamento, di un matrimonio o di un anniversario importante». Ildi Praiano conPraiano nel Medioevo era uno dei Casali della Antica Repubblica Marinara, divisa in due entità territoriali: la parte alta, a vocazione contadina, e Vettica, sul Tirreno, borgo marinaro.