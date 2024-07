Il corso Its per diventare specialisti dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 16 luglio 2024 – Si è tenuto stamattina, presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud, l’Open Day per la presentazione del “ITS A.I SPECIALIST DEVELOPER – Tecnico Superiore per lo sviluppo di software integrati con strumenti di Intelligenza”,post diploma finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per la programmazione di software. Gli studenti al termine delsaranno in grado di comprendere e applicare l’Intelligenzanel contesto del marketing, della comunicazione e della risoluzione di problemi aziendali complessi.