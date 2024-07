Giuseppe Conte Elly Schlein e Giancarlo Giorgetti insieme alla Partita del Cuore contro la Nazionale Cantanti per la raccolta fondi benefica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Tutto pronto per ladel, l’evento benefico giunto33esima edizione e condotto da Eleonora Daniele, che accenderà le luci dello stadio Gran Sasso d’Italia de L’Aquila dalle ore 21:30 su Rai Uno. L’unol’altro lae quella dei politici. Al Bano Carrisi è il mister dellache sarà capitanata da Enrico Ruggeri. Invece il presidente del Senato Ignazio La Russa e Pier Ferdinando Casini in veste di mister, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, farà da capitano, nelladei Politici che vede in campo tra gli altri il segretariodel Pd,, che ha un passato consolidato da calciatrice amatoriale e che indosserà la numero 5 della rappresentativa dei parlamentari, il leader del M5S,, e il ministro delle Finanze