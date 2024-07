Frusta le migranti per farle scendere dal tir Scempio a Ventimiglia di un camionista video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Un cazzotto nello stomaco quellete di uncontro alcuni, per lo più giovani donne eritree. Unha fattoa colpi diuna dozzina di ragazze. Erano salite sul rimorchio del suo tir, molto probabilmente per tentare di espatriare in Francia. E’ successo nell’autoporto die la scena è stata registrata in unche da ore sta facendo il giro dei socia. Disumanità inconcepibile in paresi civili. L’Ansa che per prima ha diffuso notizia esi era sincerata di “sconsigliare le immagini ad un pubblico sensibile”. Nel filmato si vede ilche, con in mano la cinghia da carico con il terminale in acciaio fale. Fa orrore osservare come con la villenza puù totale attende che scendano per poi colpirle una ad una con laimprovvisata.