Dl salva casa ok misura micro appartamenti ripreso esame

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (askanews) – Via libera della Commissione ambiente della Camera all’emendamento riformulato sull’abitabilità per i. Nella seduta di ieri sera è stata approvata lapresentata nel pomeriggio che porta da 2,70 a 2,40 metri l’altezza minima interna dei locali richiesta per ottenere l’abitabilita’ mentre la superficie minima per i monolocali per una persona scende a 20 metri quadri, per due persone a 28 metri quadri. Oggi la Commissione ha ripresa l’del decreto con l’obiettivo di completare i lavori a fine mattinata per consentire al provvedimento di approdare in Aula domani. Si attende ancora in Commissione la riformulazione dell’emendamento della Lega con le norma cosiddetta-Milano. L'articolo Dl, okproviene da Ildenaro.it.