Dalla rubrica Approfondimenti ASviS le non cose | come abbiamo smesso di vivere il reale?

(Di martedì 16 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Paola Maddaluno, Associazione italiana biblioteche, dal sitodell’8 luglio 2024. La recensione del libro di Byung Chul Han descrive ciò che stiamo vivendo con l’avvento delle nuove tecnologie: ci stiamo allontanando dal mondo, servono emozioni tangibili. Il volume “Le nondiil” scritto dal professore coreano Byung-Chul Han (editore Einaudi, 2022), che è stato docente di filosofia in Germania, descrive con chiarezza e peculiarità quello che stiamo vivendo con l’avvento delle nuove tecnologie. La rivoluzione delle comunicazioni ha comportato che le nostre vite siano completamente sommerse dalle informazioni che sono trasmesse con strumenti digitali, allottandoci sempre più dall’analisi del mondoe proiettandoci in un mondo virtuale pieno di non