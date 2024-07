Centro Amazon di Cividate proclamato per mercoledì uno sciopero dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 luglio 2024) La prima delle tre assemblee previste per martedì (16 luglio) fra idel magazzinodisi è tenuta all’aperto, per l’indisponibilità della direzione di fornire uno spazio adeguato ai propri dipendenti, e anzi “per il chiaro tentativo di impedire il legittimo svolgimento di un’assemblea sindacale regolarmente convocata”, è tornata a denunciare poco fa la FILT-CGIL. Ihanno dato mandato al sindacato di proclamare unoche si terrà17 luglio per tutta la giornata, a partire dalle 6 del mattino e fino alla stessa ora del 18 luglio. “I manager della direzione operativa hanno minacciato iipotizzando lettere di richiamo e sanzioni disciplinari per chi avesse partecipato all’assemblea. Così ci hanno riferito i presenti” ha dichiarato Pierluigi Costelli della segreteria provinciale della FILT-CGIL di Bergamo.