Caso concorsopoli Massimo Galli condannato a un anno e 4 mesi per falso

(Di martedì 16 luglio 2024) Milano – L'infettivologo, ex primario dell'ospedale Sacco ora in pensione, è statoa 1e 4di reclusione, con pena sospesa, nel processo su uno dei filoni dell'inchiesta milanese su presunti concorsi pilotati per posti da professore e ricercatore alla Facoltà di medicina della Statale di Milano. La condanna è stata emessa per il reato di, relativo al verbale del 2020, mentre inveceè stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta e abuso d'ufficio. "E' importante che siano cadute le imputazioni di turbativa d'asta e abuso d'ufficio - ha dettodopo la sentenza - non ho commesso alcun reato e porterò avanti le mie convinzioni in un successivo contesto". È stato assolto Agostino Riva, il vincitore del concorso 'incriminato'.