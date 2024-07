Brianza aggredita e violentata nel suo bar È caccia all’aggressore

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 16 luglio 2024), baristanel suo bar alle prime ore del mattino. ÈUna terribile violenza si è consumata all’alba di sabato scorso nel cuore della. Una barista di Vimercate è stata vittima di una rapina e di una violenza sessuale all’interno del suo locale. Ancora sotto shock, la donna ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che ora indagano adell’aggressore. Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la donna, come ogni mattina, si trovava all’interno del suo bar per le operazioni di apertura quando un uomo è entrato nel locale. Con la minaccia della forza, l’uomo l’ha costretta a consegnare l’incasso della giornata. Non contento, l’aggressore l’ha poiprima di darsi alla fuga. Dopo alcuni attimi di terrore, la donna è riuscita a chiamare i soccorsi.