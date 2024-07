Bollani e Jannacci un piano per due | La musica va oltre i nostri nomi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Massa, 16 luglio 2024 - Due figli d’arte e un’unica grande passione. Il. Parola di Paoloe FridaMagoni in concerto assieme stasera in Piazza Aranci a Massa per “Palcoscenici Stellati” e domani in Piazza Tarlati a Bibbiena sotto l’egida della rassegna “Naturalmenteforte” diretta da Enzo Gentile. “Portiamo cogcon un certo peso nelle cose dellache creano aspettative” ammette la figlia di Stefanoe Petra Magoni ben sapendo di non poter certo deludere quelle attese. Qual è il terreno comune su cui vi siete trovati?: “Il carattere. Lei ha apprezzato subito il fatto che fossimo entrambi del segno della Vergine e quindi persone precise”.: “Lavorando per la stessa agenzia, abbiamo chiesto alla nostra manager di poter fare qualcosa assieme.