Barista stuprata nel suo locale a Vimercate | la vittima ha descritto l’aggressore

(Di martedì 16 luglio 2024)(Monza), 16 luglio 2024 – Si parte dall'analisi degli orari e da quello che non torna nella sequenza dei fatti: una rapina alle 6.30 di mattina in unin pieno centro storico che sta aprendo, con pochi spicci in cassa, ha scarse probabilità di raccogliere un bottino consistente. L'anomalia è alla base della caccia al responsabile dello stupro dellaaggredita sabato ada un uomo a volto coperto da un foulard, forse aiutato da un complice che avrebbe fatto da palo. I carabinieri si muovono nel massimo riserbo e non confermano neppure le circostanze dei fatti. Incredulità e tensione per un episodio che in città non ha precedenti negli ultimi anni. L'aguzzino è entrato mentre la donna, circa trentenne, si era appena messa dietro al bancone per preparare l'attività della giornata.