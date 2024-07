Aggredita violentata e rapinata mentre apre il suo bar a Vimercate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024)Monza e Brianza) –all'interno di un bar ain provincia di Monza e Brianza. L'aggressione è avvenuta nelle prime ore del mattino di sabato, ma la notizia è stata confermata oggi. Secondo le prime informazioni, la donna stavando il locale quando è stata sorpresa da un uomo, con una sciarpa che gli copriva parzialmente il volto, che l'ha costretta a consegnare l'incasso sotto minaccia, per poi aggredirla. La donna ha avvisato i soccorsi ed è stata accompagnata in ospedale, sotto shock, per gli accertamenti che hanno confermato la violenza. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Monza. Solo ieri a Milano era stato arrestato un pakistano considerato responsabile di aver spintonate e palpeggiate due donne in meno di un'ora.