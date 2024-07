Wimbledon 2024 Carlos Alcaraz ancora Re dell’erba

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Seconda vittoria consecutiva persul palcoscenico, monumentale, di. Seconda finale consecutiva persa da Novak Djokovic contro il giovane spagnolo. L’iberico si è fortemente imposto sul serbo mostrando tutto il suo grande talento sulla superfice in erba: il ragazzo si è dimostrato più forte e in palla rispetto all’avversario archiviando, forse più semplicemente del previsto, una pratica che poteva essere più complessa. Un successo che eleva, certamente, il 2003 di Murcia nella storia del tennis internazionale. Le dichiarazioni didopo la vittoria su Novak Djokovic: “Un sogno” (Crediti foto:Facebook)“È un sogno per me vincere questo trofeo – raccontain campo dopo la vittoria di–.