Violenze sessuali a Capodanno in piazza Duomo | confermate le condanne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Milano, 15 luglio 2024 – La Corte d'Appello di Milano ha confermato ledel 20enne Abdel Fatah e del 19enne Mahmoud Ibrahim per ledella notte del2022 in. I giovani, ora ai domiciliari, nel processo di primo grado con rito abbreviato erano stati condannati rispettivamente a 3 anni e 10 mesi e a 4 anni e 10 mesi: avrebbero fatto parte del branco che quella notte aggredì diverse ragazze durante i festeggiamenti. Le richieste Le difese hanno chiesto di assolvere entrambi gli imputati, mentre la Procura generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Istanza accolta dalla Corte d'Appello, che li ha condannati anche a rifondere le spese legali che per il Comune di Milano, parte civile, sono state quantificate in 1200 euro.