Ucraina Caracciolo a La7 | Continuare a mandare armi non so fino a che punto sia nel suo interesse Ingresso nella Nato? Da vedere

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Che partita sta facendo in Europa Orban? Sta facendo quello che avrebbero dovuto fare altri rappresentanti europei più autorevoli, come hanno fatto in passato francesi e tedeschi. Non intendo tutta la Ue, visto che non ha una voce comune internazionalmente, ma io penso che non possiamo semplicemente attendere che altri in Europa risolvano la guerra“. Così a L’aria che tira (La7) il direttore di Limes Luciocommenta le mosse intraprese dal primo ministro ungherese Viktor Orban nel suo attuale ruolo di presidente semestrale della Ue, lanciando una frecciata al governo Meloni: “Dobbiamo prendere delle iniziative che non possono essere di mediazione, ma quantomeno di facilitazione del dialogo tra Russia e. E questo non può farlo la signora von der Leyen, men che meno il signor Borrell, ma lo devono fare i paesi che contano di più, tra cui il nostro“.