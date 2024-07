Trump | archiviato il processo penale per le carte riservate in Florida

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una magistrato federale ha ordinato la chiusura del procedimento giudiziario nei confronti dell'ex Presidente Donald, riguardante la questione dei documenti segreti conservati in modo inappropriato nella sua residenza di Mar-a-Lago, in. Secondo la giudice Aileen M. Cannon, la nomina di Jack Smith come consulente speciale per le indagini si è rivelata incostituzionale, portando quindi alla sospensione del. È però probabile che ci sia un ricorso contro questa decisione, con la possibilità che il caso finisca davanti alla Corte Suprema. La sentenza è stata emessa oggi in concomitanza con l'avvio della Convention del Partito Repubblicano a Milwaukee, dove verrà ufficializzata la candidatura dialle elezioni presidenziali che si terranno il 5 novembre 2024.