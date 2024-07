Super concorrente da Canale 5 Tale e Quale Show Carlo Conti l’ha scippata da Mediaset

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024)è indubbiamente uno dei programmi più amati dal pubblico.sta già lavorando duramente per formare il cast e unapotrebbe arrivare da5. Infatti, sembrerebbe possibile la partecipazione di un volto amatissimo di, che avrebbe già effettuato il provino propedeutico all’eventuale firma del contratto. Infatti, il programmapotrebbe accogliere unastraordinaria, proveniente come detto da5 e in particolare da una delle trasmissioni più seguite dai telespettatori dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi. Possiamo parlare di un colpo da novanta, sedovesse ottenere la conferma di avere lei nel cast ufficiale. Leggi anche: “Con lui in gara sarà il top”.