Sono gay Coming out del campione che presenta il compagno | la reazione di ex moglie e figlio

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’ex pilota di Formula 1 e fratello minore di un mito immortale, ha fattoout rivelando pubblicamente la sua relazione con ilEtienne. L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui l’uomo ha condiviso una foto che lo ritrae insieme al suo partner. “La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco ilgiusto con cui puoi condividere tutto”, ha scritto lo nella didascalia, accompagnando il messaggio con un cuore rosso. >> Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, piccolo incidente in macchina: i fan riprendono tutto. Il video Un gesto di coraggio e di orgoglio per l’ex pilota Ralf Schumacher, che ha scelto di rendere pubblica la sua relazione dopo averla tenuta nascosta per circa due anni.