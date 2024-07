Sindaci delle Marche ecco i più e i meno graditi in classifica Acquaroli ultimo tra i governatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ancona, 15 luglio 2024 – Nelladeilenon brillano. C’è da considerare però che il Governance Poll 2024 del Sole 24 Ore, che misura il gradimento dei primi cittadini e dei, non sono inclusi quelli appena eletti alle ultime amministrative: dunque non compaiono Pesaro, Urbino e Ascoli. Il primo dei marchigiani inè Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo (civica), al 19esimo posto. Tuttavia scende da 57% a 55,5% nella percentuale di preferenze. Dal momento dell’elezione tuttavia perde 14,4 punti percentuali, passanto dal 71,4% al 55,5%. Segue il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli (centrodestra), che guadagna, passando dal 52,8 al momento dell’elezione (2020) al 54,5: + 2,7%. Daniele Silvetti di Ancona, eletto lo scorso anno con il centrodestra è a finecon un magro 70esimo posto: a quota 48,5% in discesa del 3,2%.