Samb quasi fatta per Eusepi Anche Gubellini nel mirino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si apre una settimana importante in casa. Sono i sette giorni che portano all’inizio della preparazione precampionato in programma dopodomani alle 17.30 al campo Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Ma si contanole ore per la firma di Umberto. L’ex Lecco e Monterosi è ormai vicinissimo a chiudere con il club del Riviera delle Palme. Superati gli ultimi dubbi e limata la differenza tra domanda ed offerta,è pronto a mettere nero su bianco. Tra oggi e domani ecco la firma sul contratto che lo legherà alla. L’attaccante laziale conosce bene San Benedetto per avere trascorso qualche anno in vacanza all’hotel Parco dei Principi di Grottammare, di proprietà dell’imprenditore turistico Filippo Olivieri. È consapevoledei desiderata della tifoseria e soprattutto ciò che chiede a chi veste la maglia rossoblù.