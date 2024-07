Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Iche prenderanno parte alle Olimpiadi disaranno sottoposti aantidroga e antiil doppio più rigidi rispetto ad altre nazioni. Questa la decisione a seguito degli scandali emersi negli ultimi mesi, dove, secondo un dossier, 23sono risultati positivi a una sostanza vietata e sono stati comunque autorizzati a gareggiare ai Giochi di Tokyo. Ben undici di questi, risultati positivi al farmaco per il cuore trimetazidina (TMZ), durante un ritiro di allenamento sette mesi prima dei Giochi rinviati nel 2021, sono stati selezionati per. L’Agenzia internazionale per i(ITA), che si è impegnata a monitorare la situazione, sottoporrà gli atletiotto volte, il doppio rispetto alla norma, prima dell’inizio dei Giochi di, i quali saranno condotti da un’autorità diversa dall’Agenzia anticinese (Chinada), affinché talivengano analizzati al di fuori della Cina.