Olimpiadi Parigi 2024 sabato 3 agosto | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Untutto da vivere. Il 3è una giornata che potrebbe regalare tante medaglie all’Italia; allediproseguono le gare e le finali con Simona Quadarella che sarà impegnata nella finalissima degli 800 metri stile libero. Occhio anche al tiro a volo con lo skeet maschile senza dimenticare le finali del tennis dove la squadra italiana punta a fare un grande risultato. E poi il judo, l’atletica, la ginnastica artistica: di seguito ilcompleto, ile gliper non perdervi davvero nulla di questo. ILSPORT PER SPORTOre 8:00 – JUDO mixed team eliminatorieOre 8:00 – JUDO mixed team ottavi Ore 8:30 – BADMINTON femminile singolo quarti di finale Ore 9:00 – VOLLEY Girone C femminile Paesi Bassi-Repubblica Dominicana Ore 9:00 – PALLAMANO femminile girone B Ungheria-Paesi Bassi Ore 9:00 – BEACH VOLLEY Girone C maschile Ehlers/Wickler (GER) – Bryl/?osiak (POL) Ore 9:00 – TIRO A VOLO maschile skeet qualificazioni Ore 9:00 – TIRO A VOLO femminile skeet qualificazioniOre 9:00 – GOLF maschile individuale terzo giro Ore 9:30 – TIRO A SEGNO femminile pistola 25 m FINALEOre 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale ottavi di finale Ore 9:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo finale COre 9:40 – JUDO mixed team quartiOre 9:42 – CANOTTAGGIO maschile singolo finale C Ore 9:54 – CANOTTAGGIO femminile singolo finale B Ore 10:00 – BEACH VOLLEY Girone C maschile Hodges/Schubert (AUS) – Bassereau/Lyneel (FRA) Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Gran Bretagna-Argentina Ore 10:00 – SPORT EQUESTRI dressage a squadre FINALEOre 10:05 – ATLETICA maschile decathlon 110 m ostacoli Ore 10:06 – CANOTTAGGIO maschile singolo finale B Ore 10:10 – ATLETICA maschile salto con l’asta qualificazioniOre 10:18 – CANOTTAGGIO femminile singolo FINALE A Ore 10:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo FINALE AOre 10:30 – PALLANUOTO maschile girone B Spagna-Giappone Ore 10:35 – ATLETICA maschile 100 m preliminari Ore 10:30 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Paesi Bassi-Giappone Ore 10:40 – JUDO mixed team ripescaggiOre 10:50 – CANOTTAGGIO femminile Otto FINALE Ore 10:55 – ATLETICA maschile decathlon lancio del disco Ore 11:00 – BEACH VOLLEY Girone D femminile: Esmée/Zoé (SWI) – Poletti/Michelle (PAR) Ore 11:00 – PALLAMANO femminile girone B Spagna-Francia Ore 11:00 – NUOTO femminile 50 m stile libero batterie Ore 11:00 – NUOTO maschile 1500 m stile libero batterie Ore 11:00 – NUOTO maschile 4×100 m misti batterie Ore 11:00 – NUOTO femminile 4×100 m misti batterie Ore 11:00 – BASKET femminile girone A Cina-Porto Rico Ore 11:00 – CICLISMO maschile strada individuale in lineaOre 11:10 – CANOTTAGGIO maschile Otto FINALE Ore 11:10 – ATLETICA femminile 800 m ripescaggi Ore 11:15 – JUDO mixed team semifinali Ore 11:45 – ATLETICA maschile 100 m batterie Ore 12:00 – BEACH VOLLEY Girone F femminile Álvarez M/Moreno (ESP) – Ludwig/Lippmann (GER)Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo FINALE BRONZO Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo FINALE ORO Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio FINALE OROOre 12:00 – VELA maschile ILCA 7 Ore 12:00 – VELA femminile ILCA 6 Ore 12:00 – VELA 470 misto Ore 12:00 – VELA Nacra 17 Foiling Ore 12:05 – PALLANUOTO maschile girone A Croazia-Grecia Ore 12:45 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Australia-Spagna Ore 13:00 – SCHERMA femminile sciabola a squadre quartiOre 13:00 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale quartiOre 13:00 – VOLLEY Girone B femminile Giappone-Kenya Ore 13:15 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Stati Uniti-Sudafrica Ore 13:30 – BASKET femminile girone A Serbia-Spagna Ore 13:30 – TENNIS TAVOLO femminile singolo FINALE BRONZOOre 13:40 – ATLETICA maschile decathlon salto con l’asta Ore 13:52 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale semifinali Ore 14:00 – PALLAMANO femminile girone B Brasile-Angola Ore 14:30 – SCHERMA femminile sciabola a squadre semifinali 5°/8° postoOre 14:30 – TENNIS TAVOLO femminile singolo FINALE OROOre 14:33 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale FINALE BRONZO Ore 14:46 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale FINALE ORO Ore 15:00 – BADMINTON femminile doppio FINALE BRONZOOre 15:00 – CALCIO femminile quarti di finale 1B-2C Ore 15:00 – PALLANUOTO maschile girone B Australia-Ungheria Ore 15:20 – SCHERMA femminile sciabola a squadre semifinali 1°/4° postoOre 15:30 – TIRO A VOLO maschile skeet FINALE Ore 15:30 – PUGILATO maschile 57 kg quarti di finale Ore 15:30 – CANOA femminile kayak cross Round 1 Ore 15:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile FINALE corpo libero Ore 16:00 – BEACH VOLLEY Girone F femminile Placette/Richard (FRA) vs Hüberli/Brunner (SWI) Ore 16:00 – PALLAMANO femminile girone A Slovenia-SveziaOre 16:00 – JUDO mixed team FINALE BRONZOOre 16:02 – PUGILATO maschile 71 kg quarti di finale Ore 16:10 – BADMINTON femminile doppio FINALE OROOre 16:10 – SCHERMA femminile sciabola a squadre finale 7°/8° posto Ore 16:10 – SCHERMA femminile sciabola a squadre finale 5°/6° postoOre 16:19 – GINNASTICA ARTISTICA femminile FINALE volteggioOre 16:34 – PUGILATO femminile 50 kg quarti di finale Ore 16:35 – PALLANUOTO maschile girone A Montenegro-Stati UnitiOre 16:40 – JUDO mixed team FINALE BRONZOOre 16:40 – CANOA maschile kayak cross Round 1 Ore 17:00 – BEACH VOLLEY Girone D femminile Melissa/Brandie (CAN) – Tina/Anastasija (LTU)Ore 17:00 – VOLLEY Girone B maschile ITALIA-Polonia Ore 17:00 – CALCIO femminile quarti di finale 1C-3A/3B Ore 17:00 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Cina-Francia Ore 17:06 – PUGILATO femminile 66 kg quarti di finale Ore 17:15 – BASKET maschile girone C Porto Rico-USAOre 17:15 – GINNASTICA ARTISTICA maschile FINALE cavallo con maniglieOre 17:20 – JUDO mixed team FINALE ORO Ore 17:30 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Azerbaijan-CanadaOre 17:38 – PUGILATO femminile 60 kg semifinali Ore 18:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Spagna-Germania Ore 18:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile lucky loser match Ore 18:05 – CANOA femminile kayak cross ripescaggi Ore 18:35 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Francia-Australia Ore 18:45 – CANOA maschile kayak cross ripescaggi Ore 19:00 – SCHERMA femminile sciabola a squadre FINALE BRONZOOre 19:00 – CALCIO femminile quarti di finale 2A-2BOre 19:00 – PALLAMANO femminile girone A Norvegia-Germania Ore 19:05 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Cina-Stati Uniti Ore 19:10 – ATLETICA maschile decathlon lancio del giavellotto Ore 19:15 – ATLETICA maschile 1500 m ripescaggi Ore 19:30 – PALLANUOTO maschile girone B Serbia-FranciaOre 19:35 – ATLETICA maschile lancio del peso FINALEOre 19:45 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Germania-Belgio Ore 19:50 – ATLETICA femminile 100 m semifinaliOre 20:00 – SCHERMA femminile sciabola a squadre FINALE ORO Ore 20:00 – PUGILATO maschile 57 kg quarti di finaleOre 20:20 – ATLETICA femminile salto triplo FINALE Ore 20:30 – NUOTO maschile 100 m farfalla FINALEOre 20:32 – PUGILATO maschile 71 kg quarti di finale Ore 20:39 – NUOTO femminile 50 m stile libero semifinali Ore 20:59– NUOTO femminile 200 m misti FINALE Ore 20:55 – ATLETICA 4×400 mista FINALEOre 21:00 – BEACH VOLLEY maschile/femminile lucky loser match Ore 21:00 – CALCIO femminile quarti di finale 1A-3B/3C Ore 21:00 – BASKET maschile girone C Serbia-Sudan del Sud Ore 21:00 – PALLAMANO femminile girone A Danimarca-Corea del Sud Ore 21:00 – VOLLEY Girone A maschile Canada-Serbia Ore 21:04 – PUGILATO femminile 50 kg quarti di finale Ore 21:05 – PALLANUOTO maschile girone A ITALIA-RomaniaOre 21:09 – NUOTO femminile 800 m stile libero FINALEOre 21:20 – ATLETICA femminile 100 m FINALE Ore 21:30 – BASKET 3X3 Quarti di finale femminileOre 21:33 – NUOTO 4×100 misti mista FINALEOre 21:36 – PUGILATO femminile 66 kg quarti di finaleOre 21:45 – ATLETICA maschile decathlon 1500 mOre 22:05 – BASKET 3X3 Quarti di finale femminileOre 22:08 – PUGILATO femminile 60 kg semifinaliSportFace.