Nuova Aggressione nel Carcere di San Donato | Detenuto Ferisce Agente con un' Arma Rudimentale

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pescara - Il Segretario provinciale del Sappe di Pescara, Giovanni Scarciolla, ha denunciato una graveavvenuta nel pomeriggio di ieri all'interno deldi San. Secondo quanto riportato nella nota, undi etnia magrebina ha attaccato undi polizia penitenziaria all'interno della postazione, colpendolo ripetutamente sulla mano con un'. L'ha riportato diversi graffi ed ematomi a causa dell'. La situazione neldi Pescara Sanè resa ancora più critica dal sovraffollamento, con oltre 150 detenuti in più rispetto alla capienza effettiva dell'istituto. Gli agenti si trovano spesso ad operare in condizioni difficili, gestendo in media 90 detenuti per sezione, mentre il personale è insufficiente rispetto al necessario.