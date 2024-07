Napoli report dell’allenamento | Osimhen out per affaticamento muscolare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilha svolto il primo dei due allenamenti giornalieri a Dimaro. La seduta è iniziata alle 9:45 circa. All’inizio sono scesi in campo solo i portieri, il resto della squadra si è aggregato alle 10.15 La squadra all’inizio è stata divisa in due: in campo Juan Jesus, Spinazzola, Simeone, Ngonge, Lindstrom, Rrahmani, Zerbin, Popovic, Russo e Mezzoni. Il resto della squadra lavora in palestra. Alle 10:45 inizia l’esercitazione tattica sul campo. Conte lavora con il reparto offensivo: Anguissa, Iaccarino, Ngonge, Popovic, Lindstrom e Simeone. Stellini e Gianluca Conte invece lavorano con il reparto difensivo: con loro Zerbin, Mezzoni, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. Si lavora sulla difesa a cinque. Poi i gruppi si uniscono per fare lavoro tattico insieme.