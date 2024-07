Mortal Kombat 1 un trailer gameplay presenta il nuovo combattente Takeda Takahashi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 15 luglio 2024) Warner Bros. Games ha pubblicato undi1, incentrato in questo caso interamente su, ilpronto ad arricchire il roster di lottatori del gioco di NetherRealms dalla giornata del 23 Luglio 2024. Vedendo questovideo è possibile farsi un’idea più precisa in merito alle reali potenzialità di, scoprendo che si tratta di uncontraddistinto da una grande potenza e da una velocità decisamente marcata. Il personaggio è in grado di utilizzare fruste seghettate grazie alla quale avvicina e lancia gli avversari, il tutto utilizzando dei proiettili kunai per rendere le combo ancora più pericolose. Come abbiamo accennato poco sopra in questo articolo,verrà aggiunto al roster di1 dal 23 luglio, in accesso anticipato per i possessori delPack, per poi essere reso disponibile per tutti i giocatori appena una settima più tardi, ragion per cui dalla giornata del 30 luglio.