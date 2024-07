LIVE Cobolli-Altmaier 6-4 ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO SET 6-4SET! Altra ottima prima del romano, che porta a casa ilset. 40-30 SET POINT. Prima esterna vincente del laziale, che si carica. 30-30 Altro errore gratuito con il dritto del romano. 30-15 Flavio perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. 30-0 Ottimo dritto inside out del. 15-0 A metà rete il rovescio del tedesco. 4-5 Game. Scappa via la risposta di dritto di, che dopo il cambio di campo servirà per il set. 40-15 Servizio vincente del padrone di casa. 30-15 Non passa il rovescio del. 15-15 Serve and volley del tedesco disinnescato dall’ottima risposta di Flavio. 15-0 Scappa via il rovescio del romano. 5-3 Game