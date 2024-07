L’insegnante irlandese per 400 giorni in carcere…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ci è stato segnalato un articolo che viene condiviso e ripreso partendo da un pezzo di Michele Crudelini su ByoBlu. Titolo dell’articolo del 9 luglio 2024: AVEVA CHIAMATO “LUI” UN TRANSGENDER: SCARCERATO DOPO 400L’articolo comincia con queste parole: L’estate 2024 potrà essere ricordata come il mese delle scarcerazioni di chi era ingiustamente detenuto per motivi legati alla libertà di opinione e informazione. Dopo la liberazione di Julian Assange è arrivata anche quella di Enoch Burke, docente di storia e lingua tedesca della Wilson’s Hospital School, nella località di Multyfarnham in Irlanda. Il parallelo tra Assange e Burke ha del ridicolo, visto che il secondo non era affatto “ingiustamente detenuto”: aveva disatteso, più volte, una specifica ordinanza.