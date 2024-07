L' attrice ripete sempre questa scena | perché? Lo svela lei stessa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’estate 2024 è un tripudio di provocazioni per la star 66enne Sharon Stone. Dopo la foto in monokini da dietro mentre dipinge, ora arriva lo scatto in lingerie nella posa che l’ha resa una celebrità mondiale. Ovvero, il leggendario accavallamento di gambe che si vede in uno dei momenti clou del film Basic Instinct. Eppure lei, è molto di più. Sharon Stone è inossidabile, sul set balla come una ventenne X Sharon Stone: una posa, una carriera? Uno dei momenti clou di Basic Instinct, è ladell’interrogatorio alla stazione di polizia.