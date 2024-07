Il Ceppo e il contenzioso sull’Imu L’Asl pagherà per i piccoli immobili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) PISTOIA Chiusa la partita ’Imu ex’, almeno per l’anno 2013. Con un regolamento dei conti tra Comune di Pistoia e Azienda Sanitaria Toscana Centro che dovrà essere riscritto nei tempi a venire. Il motivo è da ritrovare nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione pubblicata lo scorso 28 giugno. Da una parte il Comune, assistito dall’avvocato Silvia Ginanni, che chiedeva di riscuotere l’imposta municipale su tutti i fabbricati inclusi nel complesso ‘’; dall’altra l’Azienda Sanitaria Toscana Centro, rappresentata dal legale Vittorio Chierroni, che invocava invece per queglil’esenzione che la norma riconosce laddove le funzioni istituzionali siano mantenute. A generare il "limbo tributario" un fatto evidente: il trasferimento avvenuto proprio in quell’anno dalal San Jacopo.