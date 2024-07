Governance Pool gradimento in crescita per Mastella +63% | Sostegno della gente c’è anche con tutti contro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrimo in Campania, dodicesimo in tutt’Italia e con il maggior aumento nazionale nell’indice dirispetto alla data delle elezioni (+6,3%), come calcolato dall’Istituto Noto Sondaggi: sono i risultati del Sindaco di Benevento Clementedopo la pubblicazione, su Il Sole 24 Ore, dell’annuale sondaggio sulla popolarità dei primi cittadini italiani (). “Ringrazio i cittadini di Benevento, il tributo di affetto e apprezzamento che continuano a riservarmi mi riempie d’orgoglio. Sono il Sindaco con il maggior incremento delrispetto al giorno delle elezioni. La vicinanza alle persone, la straordinaria mole d’investimenti che in maniera costante cambia in meglio il voltocittà e la illumina di luce nuova, rimediando a tanti disastri e sciatterie del passato, riscuote unrinnovato e ulteriore: è gratificante per me e per tutta la mia squadra”, spiega il sindaco