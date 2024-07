Elba Book Festival il programma 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 15 luglio 2024) Al centro delisolano il concetto di “attenzione” per un uso delle parole più presente e un presente più consapevole Seè cresciuto organicamente sino alla decina edizione, lo deve soprattutto alla comunità dell’editoria indipendente italiana che lo ha sostenuto da principio, riconoscendo allo staff delil progetto di ricerca politica e rigenerazione territoriale concepito per l’isola toscana, favorito da un approccio turistico lento e sostenibile. Da martedì 16 a venerdì 19 luglio, dopo il tramonto, nelle piazzette e lungo i vicoli di Rio nell’, scrittori, giornalisti, artisti e operatori culturali si incontreranno per dare corpo a un evento che è diventata il ritrovo culturale dell’estate sul Tirreno, senza tralasciare la vivace distesa di editori che occuperà pacificamente piazza del Popolo per circa una settimana.