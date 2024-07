Due feti in un armadio indagata 24enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 luglio 2024) 11.48 Duesono stati trovati in un, avvolti in un lenzuolo, in un'abitazione a Reggio Calabria. La Procura ha aperto un'indagine nei confronti di una ragazza di 24 anni. Isono stati trovati dalla madre di lei, che ha chiamato la Polizia. Nei giorni scorsi, laera stata in ospedale perché accusava dei malori. Restano da chiarire le circostanze in cui ha partorito, se sia stata aiutata da qualcuno e se i gemelli siano nati morti. Da un primo esame,iappaiono "completamente formati".