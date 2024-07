Compie 25 anni il progetto Fondazioni di comunità di Cariplo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un compleanno speciale quello che festeggia quest'anno ilCommunity foundations di Fondazione, importato direttamente dagli Stati Uniti nel 1999. Ilpiù grande realizzato da Fondazioneche ha visto uno stanziamento complessivo di 539 milioni di euro. Ledihanno raggiunto una patrimonializzazione complessiva di circa 288 milioni contribuendo ogni anno a sostenere progetti sul territorio per circa 35 milioni di euro destinati alle organizzazioni non profit del territorio di riferimento. Ledisono giunte ad una "fase di maturità, proprio come una persona, a 25. Sono dotate di patrimoni importanti e sono ormai interlocutori riconosciuti", spiega GiovAzzone, presidente di Fondazione