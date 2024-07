Come Ticketoo ha aiutato migliaia di fan a partecipare al concerto di Taylor Swift e Coldplay

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) L'estate non è solo sinonimo di temperature roventi e voglia di mare, ma è anche la stagione del desiderio sfrenato di musica. Giugno, luglio e agosto vedono stadi, palazzetti e teatri riempirsi di fan che non temono né il caldo né la fila ai tornelli per assistere ai concerti dei loro artisti preferiti. È un periodo in cui giovani e adulti si riuniscono sotto 'un cielo pieno di stelle'. Recentemente, l'Italia, con le sue principali città, Roma e Milano, è stata protagonista di un vero e proprio tour de force musicale. La famosa cantante statunitenseha incantato il pubblico allo stadio San Siro, mentre i leggendarihanno fatto vibrare lo stadio Olimpico. I fan, in estasi, hanno visto i biglietti sparire in un attimo, alimentando il mercato del secondary ticketing.