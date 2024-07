C’era anche lui I 4 amici inseparabili morti in un incidente choc la scoperta su una delle vittime

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si chiamavano Roy Antony Ciampa, Mattia Ciminiera, Francesco Di Chiara, tutti di 21 anni, e Bilal Boussadra, 18 anni, ledell’avvenuto domenica 11 luglio. I ragazzi si trovavano a bordo di una Mercedes Amg guidata da Ciampa, erano diretti ad una gelateria della zona, quando l’auto si è scontrata prima con due auto per poi schiantarsi contro il muro in cemento armato di un’azienda lungo la strada NazionalePuglie, nel territorio di Mirabella Eclano. L’impatto non ha lasciato scampo ai 4 giovani che sono praticamentesul colpo. Sul caso indagano i carabinieri. Il 21enne alla guida e un amico erano di Frigento, mentre gli altri due giovani di Grottaminarda e Calore di Mirabella, sempre in provincia di Avellino.