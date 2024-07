Centro Protezione Civile a Marzaglia Via libera al progetto di potenziamento dell’area per i mezzi e le attrezzature

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nelunificato didisarà potenziata e implementata l’area di ammassamento per la movimentazione e lo stoccaggio temporaneo di materiali,utili per le emergenze. La nuova Giunta comunale ha dato il via, infatti, alesecutivo per la costruzione di un’area di ammassamento pari a circa 2.100 metri quadrati nella struttura di proprietà del Comune di Modena in strada Pomposiana. L’intervento, del valore di 80 mila euro, è stato ammesso a contributo della Regione nell’ambito di un programma di finanziamento per ile l’efficientamento della rete regionale delle strutture e delle aree di. I lavori, della durata di circa due mesi, prenderanno il via entro fine estate.