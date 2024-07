Caos sul traghetto i passeggeri costretti a buttare le valigie in acqua

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Scoppia ilsulle coste dell’isola, quando l’equipaggio deldice di buttarsi in mezzo al mare con leSarà colpa della mancata organizzazione? Probabilmente, ma quello che doveva essere un emozionante viaggio per le coste di Creta, si è trasformato in unproprio nel momento in cui si era arrivati a destinazione. Ilera diretto verso una delle lagune dell’isola greca, un posto dal mare cristallino e dove passare una bella giornata tra tuffi e sole sulla spiaggia. Eppure, proprio quando tutti si aspettavano l’attracco in un porto, l’imbarcazione si è diretta verso una scogliera e ha gettato l’ancora a decine di metri dalla terra ferma. Una scelta che ha lasciato tutti ispiazzati, ma ancora ignari di quello che avrebbero scoperto di lì a poco.